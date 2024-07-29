Евросоюз подготовил план борьбы с Трампом

Там помнят о крутом нраве республиканца

В ноябре в Америке пройдут выборы президента. Одним из потенциальных победителей в Сети называют республиканца Дональда Трампа. Он настолько уверенно выглядел в теледебатах с действующим лидером страны Джо Байденом, что тому в итоге пришлось сняться с президентской гонки под давлением общественности и однопартийцев. Как ни странно, добавило очков Трампу и покушение во время его выступления в Пенсильвании. В итоге теперь от демократов в выборах будет участвовать не Джо Байден, а Камала Харрис.

Глядя на складывающиеся обстоятельства, Евросоюз подготовил план борьбы с Дональдом Трампом в случае его победы на выборах. Дело идет об особом торговом соглашении с США, которое вступит в силу, если республиканец станет новым американским президентом, сообщает газета Financial Times.

По плану, как только выяснится, что Трамп выиграл выборы, с ним свяжутся представители ЕС и проведут переговоры по поводу улучшения торговли. Но если тот заупрямится, то у Евросоюза есть план. Его суть в том, что департамент торговли Еврокомиссии составит списки импорта, на который будут наложены пошлины в размере 50% и выше.

Дело в том, что когда Дональд Трамп уже был президентом США, то по соображениям национальной безопасности ввел тарифы в размере €6,4 млрд на ввоз стали и алюминия из ЕС. В результате торговля между США и объединением уменьшилась в объеме.

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