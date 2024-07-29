В России заработала амнистия за дробление бизнеса

Это часть поправок в Налоговый кодекс

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала практическую работу по проведению амнистии за дробление бизнеса, которая официально началась 12 июля. В письме для территориальных органов ведомство обобщило судебную практику по таким делам.

Как сообщает РБК, амнистия за дробление стала частью правительственного пакета поправок в Налоговый кодекс по совершенствованию налоговой системы России. Если бизнес добровольно в налоговых периодах 2025 и 2026 годов откажется от дробления, обязанность по уплате налогов и пеней за предыдущие периоды 2022–2024 годов в рамках статей 119, 120 и 122 Налогового кодекса может быть упразднена.

Юристы уточняют, что прекращение налоговых обязательств в рамках амнистии происходит не в текущий момент, а в будущем и при определенных условиях, поэтому налоговые органы "будут максимально заинтересованы зафиксировать размер налоговых обязательств налогоплательщиков, связанных с дроблением бизнеса в 2022–2024 годах".

Также подчеркивается, что амнистия не отменяет права налогоплательщика на обжалование решения налогового органа в вышестоящий орган и в суд, напоминают в ФНС.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что налоговые изменения не должны затронуть 95% малых предприятий. Они также не должны касаться инвестиционных проектов, которым были гарантированы стабильные условия.

Российский лидер Владимир Путин еще в феврале в послании Федеральному собранию отмечал, что законодательство, регулирующее деятельность малого и среднего бизнеса, должно быть смягчено — предложения в этой области уже назрели. Он предложил с 2025 года перейти на рискориентированный подход и минимизировать количество проверок там, где рисков нет.

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