Россию обвинили в попытке на параде ВМФ образовать коалицию в пику НАТО

В параде приняли участие корабли военно-морских сил Китая, Алжира и Индии

В день Военно-морского флота (ВМФ) Россия попыталась продемонстрировать коалицию в альтернативу НАТО через участие в своем параде кораблей Китая, Индии и Алжира. Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По утверждению экспертов из США, Москва использовала празднование Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию стран Азии и Ближнего Востока в пику Североатлантическому альянсу.

Отдельно отмечается, что заместитель министра обороны России Александр Фомин встретился с командующим ВМС НОАК Ху Чжунмином и командующим ВМС Мьянмы Вин Хтейном. При этом глава российского МИД Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Малайзии Мохамадом Хасаном, сообщает РБК.

Российский лидер Владимир Путин, выступая на параде ВМФ в Санкт-Петербурге, осветил важные моменты мировой геополитики. Он сравнил с временами холодной войны ситуацию, в которой Вашингтон заявляет о планах размещения в Германии высокоточных ракетных комплексов, предупредив, что в этом случае Россия будет считать себя свободной от моратория на размещение своих ракет.

Путин также встретился с командирами иностранных кораблей, которые принимали участие в Главном морском параде по случаю Дня ВМФ, отметив, что моряки всегда стремятся к миру, сотрудничеству и взаимопониманию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram