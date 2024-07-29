Курники и буузы: гастрономическая программа форума-фестиваля "Москва 2030"

Повара 40 ресторанов и кафе посоревнуются на форуме-фестивале

Завершился прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".

За три недели желание стать частью кулинарного соревнования выразили более 70 поваров из разных регионов России. В их числе — Москва, Московская, Челябинская, Рязанская, Ростовская, Костромская и Ивановская области, Ставропольский край, республики Северная Осетия, Бурятия, Карелия, а также Удмуртия. Уже 6 августа участники продемонстрируют свое мастерство не только профессиональному жюри, в состав которого вошли пять московских рестораторов, но и всем посетителям форума-фестиваля.

Председатель жюри Дмитрий Левицкий отметил, что ресторанный бизнес в столице развивается, гастрономических мероприятий, в том числе городских, становится больше.

Очень важно, что эта тема стала одним из направлений форума-фестиваля “Территория будущего. Москва 2030”, ведь к ресторанной отрасли так или иначе причастен каждый горожанин. Поэтому я с радостью принял предложение возглавить жюри этого конкурса. Думаю, что участникам есть чем всех нас удивить.

Конкурсанты будут готовить в торговых шале. Пять из них оборудовали уличным грилем. Участники должны представить оригинальное блюдо весом не менее 150 граммов и стоимостью до 300 рублей, приготовленное из отечественных продуктов. Один из шеф-поваров рассказал, что будет печь ялтинскую пшеничную лепешку на гриле со специями и паприкой, мидиями в темпуре, красным луком, овощами, ореховым соусом и сыром чеддер.

Гостей форума-фестиваля кулинары намерены угощать множеством необычных блюд.

Попробовать можно будет оленину с папоротником, лисичками и брусничным соусом, осетинские пироги и перепечи с сыром, чебуреки с командорским кальмаром и рыбой, хычины с мясом халяль и соусом тузлук, плескавицу с урнебесом, корюшку в булочке, драники, сугудай из нельмы с печеным картофелем, сливочную уху лохикейто, чуду с говядиной халяль, чепалгаши с творогом и зеленью, курники, буузы и другие блюда.

Кроме того, повара приготовят интересные десерты и национальные блюда стран, представители которых участвуют в конкурсе "Московская a cappella".

Например, калинник и блины на гречневой опаре с печеными яблоками, соусом из домашней соленой карамели, шариком ванильного мороженого и кедровыми орешками.

Для посетителей подготовили развлекательную программу с кулинарными соревнованиями. В их числе лепка пельменей и чистка картофеля на скорость, викторины и батлы среди участников проектов "Московское долголетие" и "Молодежь Москвы".

В Москве рестораны и кафе предлагают на летних верандах завтраки, обеды и ужины. Многие заведения выставляют уличные стойки с прохладительными напитками, мороженым и закусками, а вечером — с коктейлями. В выходные 20 и 21 июля москвичи и туристы могли пройти единым гастрономическим маршрутом по всему центру города.

Яркие фестивали, современная городская среда, богатый выбор досуга и гастрономическое разнообразие превратили Москву в крупнейший центр отечественного туризма. Настоящий бум пришелся на майские праздники — столица приняла 2,2 миллиона гостей. Подавляющее большинство из них прибывает в столицу из российских регионов.

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