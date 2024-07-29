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В Карелии нашли четырех пропавших после ЧП на ББК

10:52
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Судьба двух остается неизвестной

Спасатели обнаружили четырех пропавших в результате размыва временной дамбы в Карелии.
"Дома снесло вместе с людьми": видео с места прорыва перемычки между шлюзами Беломорканала

Двое взрослых и двое детей живы, их передали медикам, сообщили в ГУ МЧС по Карелии.

Судьба еще двух пропавших остается неизвестной. Поиски продолжаются. В операции принимают участие 76 спасателей и 19 единиц техники. В готовность приведены аэромобильные группировка и вертолет Ми-8.

ЧП между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала произошло утром 29 июля. Размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции. Поток воды хлынул на дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Разрушены три дома, сообщили в МЧС. В Сегежском округе введет режим ЧС.

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