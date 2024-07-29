Участники СВО могут бесплатно посещать более 10 музейных павильонов ВДНХ

Нужно предъявить документ, подтверждающий льготу

Для участников и ветеранов спецоперации (СВО) в Музейном городе ВДНХ разработали экскурсионные программы.

В некоторых павильонах предусмотрены льготные билеты, посещение более 10 павильонов – бесплатно. Это одна из мер всесторонней поддержки защитников Отечества, сообщили в столичной мэрии.

На каждой площадке понадобится предъявить документ, подтверждающий льготу. Участники СВО смогут посетить центр "Космонавтика и авиация", музей славянской письменности "Слово", музей ВДНХ, "Буран", павильоны № 31 "Геология" и № 57 "Россия - моя история" и другие площадки.

На мультимедийной выставке "Лев Толстой. “Война и мир”. Ожившие страницы" можно присоединиться к бесплатным групповым экскурсиям. Они проходят в последний четверг каждого месяца.

До 31 июля участники СВО и члены их семей могут посетить постоянные экспозиции Музея Востока и Музея кино. Со временем список площадок будет расширяться.

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