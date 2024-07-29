Актриса Евгения Симонова: "Чтобы моим внукам было не так противно на меня смотреть"

Летом артистке исполнилось 69 лет

Евгения Симонова одна из самых востребованных актрис в отечественном кинематографе. А еще она успешно играет в театре. В столичном театре им. Маяковского Симонова служит почти полвека. Актриса неизменно появляется на людях в прекрасном настроении, не позволяя себе быть не в форме. А меж тем 1 июня ей исполнилось 69 лет, но кто даст?!

В Сети то и дело ходят слухи, что Евгения Симонова прибегает к помощи пластических хирургов, чтобы выглядеть свежо и молодо. Однако сама актриса утверждает, что стареет естественно, однако применяет определенные средства для поддержания формы.

"Я не сторонница каких-то радикальных процедур, пытаюсь поддерживать себя мягкими средствами. Может быть, удается чуть-чуть притормозить момент старения, чтобы моим внукам было не так противно на меня смотреть. Но у меня нет задачи выглядеть моложе", - приводит слова Евгении Симоновой "Мир новостей".

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