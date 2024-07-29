"Все покажет вскрытие": Михаил Пореченков заговорил начистоту

Актер дал откровенное интервью

Михаил Пореченков считается одним из самых популярных и востребованных актеров. Сейчас у артиста в работе несколько проектов. Так, в этом году сняли "Купцы и дети", потом четвертую часть сериала "Полярный", а в сентябре Михаил Пореченков будет сниматься в одном проекте с Никитой Кологривым. График актера расписан на месяцы вперед, однако за свою многолетнюю карьеру он понял, что в кино только после выхода ленты на экраны можно говорить, насколько успешной и хорошей оказалась роль.

"Что такое хорошая роль? Хорошей она может стать только после окончания съемок и работы над картиной, как говорят, "все покажет вскрытие". Мы только прочитали сценарий и придумали себе образ, есть за что зацепиться, а дальше коллективная работа... Поэтому плохая роль или хорошая, будет ясно только после окончания съемок. Опять же, многое снимается не по очереди, поэтому тебе надо четко знать сюжет и работать с режиссером, он должен понимать, куда вы двигаетесь, все это сложный процесс. Бывают предложения, когда ты читаешь сценарий, думаешь "круто!", а сняли — и никак", - рассуждает Михаил Пореченков.

Он отметил, что в театре все иначе, там "весь спектакль - впечатление", поэтому, по мнению артиста, если ты знаешь, как делать роль, то будет и успех, передает "Теленеделя".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram