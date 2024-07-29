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ВСУ потеряли первую линию укреплений в районе Славянск — Краматорск

11:58
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Российские военные активно теснят противника

Первая линия укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе агломерации Славянск — Краматорск полностью ими утеряна. Об этом заявил в понедельник, 29 июля, заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

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Военный подчеркнул в эфире Первого канала, что "когда вся линия стоит твердо и нет варианта никаким образом ни обойти с фланга, ни зайти в тыл, всегда бывает тяжело сделать эту лазейку для остальных сил и средств".

Однако российские бойцы продвигаются, "сегодня наши войска имеют возможность для маневра в разных направлениях, раздергивая противника и выбивая его со всех позиций, где он сидит давно", заявил Алаудинов.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что в ходе спецоперации необходимо беречь не только боекомплект, но и в первую очередь людей. Президент также указал на значительное омоложение в армии: нынешним российским командармам в среднем 50 лет, комдивам — 46.

При этом военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что положение украинских войск на купянском направлении остается крайне тяжелым. Командование ВСУ бросает в бой последние силы в надежде остановить российских штурмовиков.

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