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На Урале 31 человек отравился питьевой водой из бутылок

12:11
  • понедельник
  • 29 июля 2024

На предприятии царила антисанитария

На Урале на месяц закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda после массового отравления.

Инцидент произошел в поселке Первомайский Сысертского района Свердловской области. Водой из бутылок отравился 31 человек. У них обнаружили норовирус и кишечную инфекцию.  

"Вода оказалась неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям", - сообщили в пресс-службе регионального управления судебных приставов.  

В ходе проверки выяснилось, что работники цеха не мыли руки с мылом, поскольку не было умывальников, а в складском помещении обнаружены мухи и мертвые насекомые.

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