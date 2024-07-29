На Урале 31 человек отравился питьевой водой из бутылок

На предприятии царила антисанитария
На Урале на месяц закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda после массового отравления.
Инцидент произошел в поселке Первомайский Сысертского района Свердловской области. Водой из бутылок отравился 31 человек. У них обнаружили норовирус и кишечную инфекцию.
"Вода оказалась неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям", - сообщили в пресс-службе регионального управления судебных приставов.
В ходе проверки выяснилось, что работники цеха не мыли руки с мылом, поскольку не было умывальников, а в складском помещении обнаружены мухи и мертвые насекомые.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: