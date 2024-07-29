На Урале 31 человек отравился питьевой водой из бутылок

На предприятии царила антисанитария

На Урале на месяц закрыли цех по розливу питьевой воды Olavoda после массового отравления.

Инцидент произошел в поселке Первомайский Сысертского района Свердловской области. Водой из бутылок отравился 31 человек. У них обнаружили норовирус и кишечную инфекцию.

"Вода оказалась неудовлетворительного качества по микробиологическим показателям", - сообщили в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

В ходе проверки выяснилось, что работники цеха не мыли руки с мылом, поскольку не было умывальников, а в складском помещении обнаружены мухи и мертвые насекомые.

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