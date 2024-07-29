Москву заливает: эти сутки могут оказаться самыми дождливыми за месяц

Синоптик дал прогноз

Сегодня, 29 июля, может стать одним из самых дождливых дней за весь месяц. Дело в том, что столичный регион оказался во власти атлантического циклона. Атмосферные фронты этого вихря быстро закрыли небо плотными серыми облаками.

"В Москве, на ВДНХ и Балчуге выпало 3 мм, в Бутово 4 мм. В западных областях, где дождь начался раньше, выпало до 11 мм. За день понедельника в Москве ожидается 2-10 мм, а местами до 18 мм осадков. И сутки 29 июля могут оказаться самыми дождливыми в уходящем месяце", - рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

Помимо влажной прохладной погоды, москвичей в ближайшие дни может накрыть мощная магнитная буря. На Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня. Метеочувствительные люди во время магнитных бурь могут ощущать слабость и головную боль, а также страдать от бессонницы. К сожалению, лекарств от этого явления нет.

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