Арестован похититель младенца у матери в Москве

Объяснить свой поступок мужчина так и не смог

Кузьминский суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в попытке похитить ребенка у матери.

Андрей Кириченко пробудет под стражей до 24 сентября, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции. Дело расследуется по статье о похищении человека.

Объяснить свой поступок мужчина так и не смог. В момент преступления он был под действием наркотических веществ.

На прошлой неделе 27-летний мужчина выхватил из рук незнакомой женщины малышку 2024 года рождения. Инцидент произошел в Ферганском проезде на юго-востоке столицы. За Кириченко погнался очевидец, после чего злоумышленник бросил ребенка на землю. Девочка получила черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. Прохожие удерживали хулигана до приезда полиции.

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