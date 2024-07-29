Один человек погиб после размыва перемычки на Беломорканале

Поиски продолжаются

Один человек погиб в результате размытия перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии.

Информацию подтвердил Государственный комитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. По данным telegram-канала SHOT, погибший - машинист экскаватора, который работал в зоне подтопления. Его снесло мощным потоком воды вместе с техникой.

Всего пострадали девять человек: семь спасены, судьба двух женщин остается неизвестной. Поисково-спасательные работы продолжаются.

ЧП между 10 и 11 шлюзами Беломорско-Балтийского канала произошло утром 29 июля. Размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции. Поток воды хлынул на дачный кооператив "Балтийский", при шлюзе прописаны 11 человек. Разрушены три дома. В Сегежском округе введет режим ЧС.

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