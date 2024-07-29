Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы

Политики встречались на Валааме

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи и переговоров договорились к осени "закрыть все проблемные вопросы — и по линии совбезов, и по темам правительства". Об этом в понедельник, 29 июля, рассказал белорусский лидер.

Как отметил Лукашенко, которого цитирует БелТА, осенью, накануне 25-летия Договора о создании Союзного государства, в Минске состоятся важнейшие мероприятия: союзный Совмин и Высший госсовет. К этому сроку Москва и Минск договорились решить все остающиеся пока проблемные моменты.

Проводя в Минске совещание, президент Белоруссии попенял его участникам на то, что они "поставили, как обычно бывает, не решенные вами с правительством России вопросы, а должны были решить, — по нефтеформуле, новой формуле ценообразования, второй вопрос — утилизационный сбор и третий вопрос — о предоплате за нефть".

Лукашенко заявил, что уже выстроен прочный фундамент отношений с Россией и решены стратегические вопросы, а перед кабмином стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам.

Незадолго до поездки в Россию Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер выразил уверенность в том, что на Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных, а потому "надо разговаривать".

В январе Путин и Лукашенко обсуждали развитие Союзного государства и одобрили целый ряд важных решений, направленных на углубление взаимодействия Москвы и Минска. В частности, была утверждена новая стратегия научно-технологического развития.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram