ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Блогеров с 10 тысячами подписчиков могут обязать вставать на учет в РКН

12:37
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Такая поправка внесена в Госдуму

Комитет Государственной думы по информационной политике в понедельник, 29 июля, рассмотрит поправку об обязанности блогеров и владельцев Telegram-каналов, имеющих не меньше 10 тысяч подписчиков, передавать данные о себе в Роскомнадзор. Об этом рассказал председатель комитета Александр Хинштейн.
Заслуженный учитель России предложил варианты спасения детей от интернет-зависимости

Как подтвердил политик "Интерфаксу", соответствующая поправка уже внесена на рассмотрение нижней палаты парламента — "сегодня комитет ее рассмотрит".

Поправка внесена ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи SIM-карт, уточнил Хинштейн.

Ранее уже обсуждалась тема ужесточения государственного контроля и надзора за активными блогерами, собирающими значительную интернет-аудиторию. В Роскомнадзоре отмечали, что требования к операторам связи и к администраторам мессенджеров уравниваются, поэтому последние обязаны будут проводить верификацию абонентов.

При этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, рассказывая об уголовных делах в отношении популярных блогеров, подчеркивал, что "это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Блогер
Блогер
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.