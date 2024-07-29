Блогеров с 10 тысячами подписчиков могут обязать вставать на учет в РКН

Такая поправка внесена в Госдуму

Комитет Государственной думы по информационной политике в понедельник, 29 июля, рассмотрит поправку об обязанности блогеров и владельцев Telegram-каналов, имеющих не меньше 10 тысяч подписчиков, передавать данные о себе в Роскомнадзор. Об этом рассказал председатель комитета Александр Хинштейн.

Как подтвердил политик "Интерфаксу", соответствующая поправка уже внесена на рассмотрение нижней палаты парламента — "сегодня комитет ее рассмотрит".

Поправка внесена ко второму чтению проекта закона об ужесточении условий продажи SIM-карт, уточнил Хинштейн.

Ранее уже обсуждалась тема ужесточения государственного контроля и надзора за активными блогерами, собирающими значительную интернет-аудиторию. В Роскомнадзоре отмечали, что требования к операторам связи и к администраторам мессенджеров уравниваются, поэтому последние обязаны будут проводить верификацию абонентов.

При этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, рассказывая об уголовных делах в отношении популярных блогеров, подчеркивал, что "это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу".

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