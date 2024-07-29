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Путин поздравил президента Венесуэлы с переизбранием

12:35
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Мадуро всегда ждут в России

Президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы Венесуэлы.
Аргентина, Перу и Коста-Рика не признали победу Мадуро

Переизбрание Мадуро отвечает интересам двух стран и идет "идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка", говорится в сообщении Кремля.  Отношения между Москвой и Каракасом носят характер стратегического партнерства.

"Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле", - сообщил Путин.

По итогам обработки 80% протоколов Мадуро набирает 51,2% голосов и побеждает на президентских выборах. Ряд латиноамериканских стран не признали переизбрание венесуэльского лидера.

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