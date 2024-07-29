Вера Брежнева снялась без одежды: прикрылась только сумочкой

Певица пустилась во все тяжкие

Вера Брежнева после развода с продюсером, композитором Константином Меладзе старается не унывать. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица регулярно делится с многочисленными подписчиками деталями рабочей и личной жизни. В частности, Вера продолжает выступать, в том числе исполняя песни на русском языке, которые ее, собственно, и прославили, запустила женский блог, путешествует и выкладывает фотосессии.

Между делом популярная исполнительница не забывает хвастаться великолепной формой. Так, Брежнева опубликовала несколько фотографий, на которых предстала без одежды. Певица, впрочем, прикрыла интимные места объемной сумкой с бахромой.

В Сети комментаторы рассыпались в комплиментах артистке. По мнению некоторых фанатов, Вера, которая явно проводит время за границей, а не на Родине, демонстрирует роскошный уровень жизни, тем самым давая повод интернет-пользователям думать о том, что она счастлива в новых отношениях. Но так ли это, точно неизвестно. Брежнева предпочитает держать в тайне детали личной жизни.

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