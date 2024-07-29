ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Вера Брежнева снялась без одежды: прикрылась только сумочкой

12:53
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Певица пустилась во все тяжкие

Вера Брежнева после развода с продюсером, композитором Константином Меладзе старается не унывать. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" певица регулярно делится с многочисленными подписчиками деталями рабочей и личной жизни. В частности, Вера продолжает выступать, в том числе исполняя песни на русском языке, которые ее, собственно, и прославили, запустила женский блог, путешествует и выкладывает фотосессии.

Между делом популярная исполнительница не забывает хвастаться великолепной формой. Так, Брежнева опубликовала несколько фотографий, на которых предстала без одежды. Певица, впрочем, прикрыла интимные места объемной сумкой с бахромой.

В Сети комментаторы рассыпались в комплиментах артистке. По мнению некоторых фанатов, Вера, которая явно проводит время за границей, а не на Родине, демонстрирует роскошный уровень жизни, тем самым давая повод интернет-пользователям думать о том, что она счастлива в новых отношениях. Но так ли это, точно неизвестно. Брежнева предпочитает держать в тайне детали личной жизни.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Вера Брежнева
Вера Брежнева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.