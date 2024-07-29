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Путин отметил силу духа и мужество бойцов "Альфы"

13:04
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Группа отмечает 50-летие со дня создания

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 июля, поздравил сотрудников и ветеранов легендарного антитеррористического подразделения группы "А" ("Альфа") с 50-летием создания.

Как подчеркнул глава государства, бойцы легендарного управления "А" всегда с честью выполняли поставленные задачи, в самых сложных, чрезвычайных ситуациях проявляли силу духа и мужество, умение действовать четко и слаженно, побеждать.

Нынешнее поколение альфовцев достойно продолжает "закаленные в испытаниях традиции своих предшественников, свято хранит память о погибших друзьях и верность воинскому братству, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, обеспечение безопасности и национальных интересов России", цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Ранее Владимир Путин отмечал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

Министр обороны России Андрей Белоусов подчеркивал, что благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе рядовых и офицеров, участвующих в спецоперации, мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника.

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