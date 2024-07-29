Август в Москве начнется с "тускловатой и скучноватой" погоды

В Гидрометцентре рассказали, чего ждать москвичам

Наступившая неделя в Москве ознаменуется похолодание и осадками. Это "тускловатая и скучноватая погода", такими будут три оставшиеся дня июля и вся первая пятидневка августа.

Как рассказал в понедельник, 29 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в течение всей недели Москва будет находиться в тылу циклона. Столбики термометров будут показывать на два градуса меньше климатической нормы. Днем воздух будет прогреваться всего лишь до плюс 20–22 градусов.

Всю неделю будет облачно, без прямых солнечных лучей, с небольшими осадками, цитирует Вильфанда АГН "Москва".

Из-за дождя в Москве и Подмосковье введен повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 18:00 29 июля, следует из прогностической карты предупреждений на официальном сайте Гидрометцентра.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупреждал, что август в Центральной России не сулит аномальную жару, температура ожидается близкой к многолетней норме. Наряду с этим прогнозируется дефицит осадков в 20%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram