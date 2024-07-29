Сергей Собянин рассказал о развитии района Марьина Роща

Туда пришли БКЛ и диаметры, открылся первый в столице Центр московского долголетия

Ужинать всей семьей за одним столом для семьи Черкасовых – мечта давняя, но в ее воплощение они уже не верили. На 5-метровой кухне в старой пятиэтажке четыре поколения уместиться не могут. Теперь мечты осуществятся. Благодаря программе реновации в ближайшее время они переедут в светлую и просторную квартиру в новостройке.

Построенная по индивидуальному проекту многоэтажка находится в том же районе. И большинство новоселов признаются - расположение этого дома даже удобнее, чем у прежнего. В 100 метрах БКЛ "Марьина Роща", под окнами одноименные станции второго и четвертого диаметров.

Дом построен по последним технологиям. Все системы учета автоматизированы, лоджии застеклены, на фасадах короба для кондиционеров, которые не портят архитектурный облик здания. Витражные двери в подъезд на электроприводе открываются сами, стоит только прислонить ключ домофона. Удобно велосипедистам и мамам с колясками. Во дворе детская и спортивная площадки.

Причем программа реновации одними только жилыми домами в районе Марьина Роща не ограничивается. На завершающем этапе - реконструкция детской поликлиники. Трехэтажное здание будет отремонтировано по единому московскому стандарту и оборудовано самыми современными медицинскими аппаратами и инструментами.

"Кабинеты станут более удобными, более комфортными. Расположены будут согласно принципу зонирования. То есть на первом этаже расположатся кабинеты, которые наиболее востребованы и посещаемы пациентами. Это кабинет дежурного врача, кабинет выдачи справок и направлений, а также кабинеты забора на лабораторные анализы", - рассказала Анастасия Рубцова, главный врач ГБУЗ ДГП №99 ДЗМ.

Первые пациенты посетят отремонтированную поликлинику уже осенью. Все это - результат реализации второго этапа обновления московского амбулаторного звена. До этого за последние три года уже реконструировали 200 поликлиник, больниц и паллиативных центров. Сейчас программа на завершающей стадии, и таким образом по единому городскому стандарту будут обновлены все медицинские учреждения столицы.

"Специалисты проводят свыше 100 тыс. высокотехнологичных операций ежегодно. Это стало реальностью благодаря оснащению стационаров современным оборудованием – КТ, МРТ, ангиографам и други", - написал в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Марьина Роща – старый московский район, который сегодня обретает второе дыхание. Это стало возможным благодаря строительству новых домов и развитию транспортной и социальной инфраструктуры.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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