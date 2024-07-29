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Сергей Собянин рассказал о развитии района Марьина Роща

18:08
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Туда пришли БКЛ и диаметры, открылся первый в столице Центр московского долголетия

Ужинать всей семьей за одним столом для семьи Черкасовых – мечта давняя, но в ее воплощение они уже не верили. На 5-метровой кухне в старой пятиэтажке четыре поколения уместиться не могут. Теперь мечты осуществятся. Благодаря программе реновации в ближайшее время они переедут в светлую и просторную квартиру в новостройке.

Построенная по индивидуальному проекту многоэтажка находится в том же районе. И большинство новоселов признаются - расположение этого дома даже удобнее, чем у прежнего. В 100 метрах БКЛ "Марьина Роща", под окнами одноименные станции второго и четвертого диаметров.

Дом построен по последним технологиям. Все системы учета автоматизированы, лоджии застеклены, на фасадах короба для кондиционеров, которые не портят архитектурный облик здания. Витражные двери в подъезд на электроприводе открываются сами, стоит только прислонить ключ домофона. Удобно велосипедистам и мамам с колясками. Во дворе детская и спортивная площадки.

Причем программа реновации одними только жилыми домами в районе Марьина Роща не ограничивается. На завершающем этапе - реконструкция детской поликлиники. Трехэтажное здание будет отремонтировано по единому московскому стандарту и оборудовано самыми современными медицинскими аппаратами и инструментами.

"Кабинеты станут более удобными, более комфортными. Расположены будут согласно принципу зонирования. То есть на первом этаже расположатся кабинеты, которые наиболее востребованы и посещаемы пациентами. Это кабинет дежурного врача, кабинет выдачи справок и направлений, а также кабинеты забора на лабораторные анализы", - рассказала Анастасия Рубцова, главный врач ГБУЗ ДГП №99 ДЗМ.

Первые пациенты посетят отремонтированную поликлинику уже осенью. Все это - результат реализации второго этапа обновления московского амбулаторного звена. До этого за последние три года уже реконструировали 200 поликлиник, больниц и паллиативных центров. Сейчас программа на завершающей стадии, и таким образом по единому городскому стандарту будут обновлены все медицинские учреждения столицы.

"Специалисты проводят свыше 100 тыс. высокотехнологичных операций ежегодно. Это стало реальностью благодаря оснащению стационаров современным оборудованием – КТ, МРТ, ангиографам и други", - написал в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин.

Марьина Роща – старый московский район, который сегодня обретает второе дыхание. Это стало возможным благодаря строительству новых домов и развитию транспортной и социальной инфраструктуры. 

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Новая квартира
Район Марьина роща
Район Марьина роща
Строительство поликлиники
Строительство поликлиники
Строительство поликлиники
Строительство поликлиники
Район Марьина Роща
Район Марьина Роща
Строительство поликлиники
Строительство поликлиники
Строительство поликлиники
Строительство поликлиники
Строительство поликлиники
Строительство поликлиники
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