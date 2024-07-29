Каждый военнослужащий произнес клятву на верность Родине

Более 700 новобранцев Семеновского полка приняли присягу. Торжественная церемония прошла в минувшие выходные.

Вначале каждый военнослужащий произнес клятву на верность Родине, затем прозвучали напутственные слова от военного командования и от родителей. Под марш на площадь торжественно вынесли боевое знамя полка и Государственный флаг России.

В завершении состоялись показательные выступления роты почётного караула. Свои навыки продемонстировали и подразделения антитеррора.

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