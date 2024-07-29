ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 700 новобранцев Семеновского полка приняли присягу

15:03
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Каждый военнослужащий произнес клятву на верность Родине

Более 700 новобранцев Семеновского полка приняли присягу. Торжественная церемония прошла в минувшие выходные.

Вначале каждый военнослужащий произнес клятву на верность Родине, затем прозвучали напутственные слова от военного командования и от родителей. Под марш на площадь торжественно вынесли боевое знамя полка и Государственный флаг России.

В завершении состоялись показательные выступления роты почётного караула. Свои навыки продемонстировали и подразделения антитеррора.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Присяга
Присяга
Присяга
Присяга
Присяга
Присяга
Присяга
Присяга
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.