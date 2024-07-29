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Чемпионат России по авиамодельному спорту прошел в Чертанове

15:12
  • понедельник
  • 29 июля 2024

В классе кордовых моделей-копий самолетов

Рев моторов и запах керосина: в Чертанове прошел чемпионат России по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей-копий самолетов.

В нем приняли участие не только опытные, но и юные конструкторы. Главным условием было собрать точную копию существующего летательного аппарата. Управляются такие модели с помощью тонких стальных нитей, которые называются кордами. Поддержать участников пришел инженер-изобретатель, руководитель одного из инновационных предприятий Москвы Алексей Кучмин. Он отметил, что такое хобби очень важно для развития авиации страны.

Вот из таких молодых ребят и девчонок, которые занимаются авиамоделированием, вырастают инженеры, которые дальше могут развивать и беспилотную авиацию, придумывать какие-то новые технические средства, какие-то пилотные системы, - указал он.

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Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту
Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту
Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту
Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту
Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту
Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту
Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту
Чемпионат и первенство России по авиамодельному спорту
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