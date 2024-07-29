В Подмосковных лесах активизировались змеи

Не только безобидные, но и опасные

На контрольном осмотре Аня показывает доктору больную ногу. Опухшая, превратившаяся в один сплошной синяк сине-зелено-коричневого цвета с кровавыми подтеками - такой детская ножка была каких-то пару недель назад. Сегодня - другое дело. След от зубов едва заметен. После правильной терапии здоровью девочки ничто не угрожает. От встречи со змеей остались только воспоминания. Правда, неприятные.

Гадюка укусила Аню прямо на дачном участке. В поисках прохладного места змея затаилась в высокой траве. Молниеносно атаковала и уползла. Девочка даже испугаться не успела.

Сыворотка от змеиных укусов отныне в аптечке и в этой семье. Василиса встретилась с гадюкой на даче близ Домодедова. Дело было в начале мая. Весной змеи только выходят из анабиоза, у них брачный период, они наиболее агрессивны и ядовиты. Чтобы поймать обидчицу, девушка устроила за змеей настоящую погоню. Параллельно снимая происходящее на телефон.

"Мы с братом поехали кататься на велосипедах. Облокотили велосипеды на деревья. Я облокачиваю, а там, оказывается, она сидела со своим хвостом. Его высунула, разворачивается, кусает меня", - вспоминает Василиса.

"Позвонила дочь вся в слезах, кричала, что ее укусила змея. Естественно, я испугалась. Сели в машину и поехали очень быстро. Всю дорогу она плакала", - добавила мама.

Уже через час Василиса была в стационаре. После введения противоядия быстро пошла на поправку. Хотя рука еще пару дней отекала. Врачи говорят - прогноз здоровья пациента зависит от правильности действий сразу после встречи со змеёй.

"Среди людей бытует мнение, что нужно отсосать яд, нужно наложить жгут. Это все неправда. Ребенка нужно уложить, промыть водой место укуса. Если есть какие-то антигистаминные препараты, желательно дать. Вызвать бригаду скорой помощи", - объяснила Татьяна Мельник, главный врач ГБУЗ МО "Московского областного центра охраны материнства и детства".

Это лето, шутят врачи учреждения, урожайное: четыре пациента обратились за помощью от укусов ядовитых змей. И ведь каникулы и отпуска - в самом разгаре. Дети при встрече со змеей уязвимее взрослых. Из-за маленькой массы тела всасывание яда происходит быстрее, а значит, последствия могут быть тяжелее. Специалисты рекомендуют правильно одеваться перед походом к лес и обходить стороной места обитания гадюк.

"Они нередко селятся на краю леса, на опушке. Для них лес отчасти служит укрытием. Пни, заросли высокой травы. У обыкновенной гадюки фон общий темно-серый. С черной зигзагообразной полосой по спине", - рассказал Сергей Огурцов, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ.

Со змеями лучше не связываться и встречи с ними не искать. По словам биологов, гадюка хоть сама на человека не нападает, а наносит укусы лишь из соображений обороны, но ущерб здоровью может причинить немалый.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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