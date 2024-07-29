Аптекарский огород устроил дефиле флоксов

Представлены самые популярные и красивые сорта

Настоящее дефиле флоксов проходит в Аптекарском огороде. Представлены самые популярные и красивые сорта. Названия у них не менее эффектные - "Аристократ", "Мадонна", "Мистер Икс".

В этом году акцент сделали на отечественных гибридах. Именно российским селекционерам удалось вывести флоксы, которые высоко ценятся на всех континентах. Нежные и яркие, простые и бархатные, обладающие тонким и умиротворяющим ароматом, эти цветы прекрасны и в саду, и в срезке.

Вечером в понедельник букеты будут раздавать посетителям, так что у каждого есть шанс украсить свой дом благоухающими "шапками".

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