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Аптекарский огород устроил дефиле флоксов

15:13
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Представлены самые популярные и красивые сорта

Настоящее дефиле флоксов проходит в Аптекарском огороде. Представлены самые популярные и красивые сорта. Названия у них не менее эффектные - "Аристократ", "Мадонна", "Мистер Икс".

В этом году акцент сделали на отечественных гибридах. Именно российским селекционерам удалось вывести флоксы, которые высоко ценятся на всех континентах. Нежные и яркие, простые и бархатные, обладающие тонким и умиротворяющим ароматом, эти цветы прекрасны и в саду, и в срезке. 

Вечером в понедельник букеты будут раздавать посетителям, так что у каждого есть шанс украсить свой дом благоухающими "шапками". 

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Выставка ранних флоксов в "Аптекарском огороде"
Выставка ранних флоксов в "Аптекарском огороде"
Выставка ранних флоксов в "Аптекарском огороде"
Выставка ранних флоксов в "Аптекарском огороде"
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