Российские бойцы возобновили штурм трех населенных пунктов

Мощные удары наносят по Ивановке, Желанному и Сергеевке

К опорному пункту националистов между Работино и Урожайным крайне важно добежать одним рывком. Вся местность вокруг простреливается. И если замешкаться, то укрыться от встречного огня будет невозможно. В окоп бойцы врываются по трое. Так проще продвигаться и одновременно прикрывать тыл. Штурмовики - кто идут первыми - выпускают длинные очереди, простреливая линию траншей. Желание противника сопротивляться, говорят морпехи, надо задавить в самом начале атаки. И этот прием, когда бойцы открывают кинжальный огонь, не давая врагу поднять головы, себя оправдывает на 100 процентов.

"Опорник" на линии Работино - Урожайное ВСУ готовили для ротации. Киевский генштаб не хочет мириться с потерей таких важных поселков. И планировал пойти в контратаку, чтобы вернуть позиции. Но вылазку вовремя пресекли. А флаг морской пехоты - лучшее доказательство того, кому сегодня принадлежат поселки.

В освобожденной Красногоровке артиллеристы уничтожают последние очаги сопротивления националистов. В пригородах их осталось максимум два взвода. Это те, кто оказался в "котле" и теперь не может вылезти из подвалов. Остальные боевики сбежали. Основные силы ВСУ отступили от Красногоровки почти на 8 километров.

Зачистка окраин Красногоровки позволит российским войскам выполнить главную тактическую задачу на этом направлении: на площади более чем в 500 квадратных километров подготовить мощный плацдарм для дальнейшего наступления. И уже не секрет, что следующими целями наших подразделений станут гарнизоны ВСУ в Покровске, Славянске и Краматорске.

После артподготовки российские бойцы возобновили штурм сразу трех населенных пунктов, которые пока еще удерживают националисты. Мощные удары наносят по Ивановке, Желанному и Сергеевке. Еще один поселок - Веселое - всего за сутки наши передовые части заняли уже больше чем наполовину.

В Харьковской области, где бои в основном позиционные, батареи накрывают районы под Липцами и Волчанском. Это места, куда ВСУ постоянно подтягивают резервы. Обещанное Западу новое масштабное контрнаступление пока живет только в фантазиях украинских генералов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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