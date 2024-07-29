Путину доложили о ситуации с арестом экс-замглавы Минобороны Булгакова

Думать об арестах - не дело Кремля
Президент России Владимир Путин в курсе ситуации с арестом бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова по делу о коррупции.
Однако думать о таких событиях – не прерогатива Кремля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это не дело Кремля - думать об арестах. Это дело наших следственных органов", - сказал он (цитата по "Интерфаксу").
О задержании бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова стало известно на прошлой неделе. Генерала подозревают в коррупции. Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии России. В сентябре 2022 года его освободили от должности.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram