Собянин рассказал, какие высокотехнологичные операции делают в больницах Москвы

Специалисты проводят свыше 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

В столичных клиниках оборудованы рентген-операционные и работают роботы-ортопеды. О том, как развиваются московские больницы, рассказал в понедельник, 29 июля, в своем Telegram-канале Сергей Собянин.

Специалисты проводят свыше 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно. Это стало реальностью благодаря оснащению стационаров современным оборудованием — КТ, МРТ, ангиографам и другим. В городской клинической больнице (ГКБ) № 1 имени Н.И. Пирогова после ремонта открылись две рентген-операционные. За счет этого расширились возможности высокотехнологичных рентген-хирургических и гибридных вмешательств.

В ГКБ № 31 имени академика Г.М. Савельевой начали проводить эндопротезирование коленного сустава с помощью высокотехнологичного робота-ортопеда. Он создает 3D-реконструкции операций на суставах. Разработка плана и само хирургическое вмешательство занимают около часа. Благодаря такому методу восстановление пациента проходит быстрее.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в столице создают одну из крупнейших в мире сетей цифровых диагностических устройств. К ней уже подключили к ней больше 1700 единиц оборудования. Это свыше 98% всех городских аппаратов КТ и МРТ, а также маммографов, ангиографов и прочей медицинской техники.

Также сообщалось, что в столице 142 научных проекта в области здравоохранения за последние два года получили гранты мэра. Часть разработок уже применяют на практике не только в России, но и в других странах.

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