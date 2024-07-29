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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области: вагоны лежат вдоль путей

13:29
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Есть пострадавшие

Пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области. Сообщается, что шесть вагонов завалились на бок, еще три сошли с рельсов и наклонились в результате столкновения с КАМАЗом у хутора Котельниково. Как передает телеграм-канал Mash, грузовик вез песок и хотел проскочить переезд, но не успел.

К месту катастрофы уже прибыли экстренные службы. По предварительным данным, более 100 человек получили травмы, среди них дети, отмечает телеграм-канал Baza.

 

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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
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