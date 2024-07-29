Это произошло во время проведения ОИ-2024

Прозвучавшие в адрес России обвинения в якобы организованных ею нападениях на инфраструктурные объекты во Франции в период проведения Олимпийских игр — это "очередные утки, очередные бездоказательные обвинения". Такое заявление сделал в понедельник, 29 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя соответствующие публикации западных средств массовой информации, представитель Кремля отметил, что они "не гнушаются ничем, чтобы Россию буквально обвинять во всем, что происходит".

Однако это "то не добавляет имиджа надежных источников информации для этих СМИ", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее российское Министерство иностранных дел предупредило, что россиянам, которые будут находиться в Париже во время Олимпийских игр, следует проявлять бдительность и осторожность. Во Франции сохраняются серьезные риски с точки зрения личной безопасности.

Парижская Олимпиада еще до своего начала обросла скандалами. Особенно много вопросов вызывает обеспечение безопасности. Туристы вместо одного из самых живописных городов мира увидели нагромождение кордонов и непреодолимую полосу препятствий. Но это не помогло предотвратить череду преступлений. На Елисейских полях ножом тяжело ранили офицера полиции, у железнодорожного вокзала напали на военного, на севере Парижа водитель направил автомобиль в террасу кафе — и это далеко не полный перечень.

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