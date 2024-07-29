ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль разъяснил слова Лукашенко о проблемных вопросах

14:16
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Москва и Минск договорились разобраться с ними к осени

Российские лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на личных переговорах все вопросы двусторонних отношений. Об этом рассказал в понедельник, 29 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков.
Путин и Лукашенко договорились к осени закрыть все проблемные вопросы

Как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, "весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами", включая "и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы безопасности".

Что касается заявления Лукашенко о договоренности закрыть все проблемные вопросы к осени, Песков напомнил, что "у нас действительно очень многопрофильные отношения, они очень интенсивные, они широки по объему, по набору тем". С учетом этого "неизбежны какие-то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами", сообщает ТАСС.

Президент Белоруссии ранее отмечал, что на высшем уровне уже выстроен прочный фундамент отношений с Россией и решены стратегические вопросы, а перед кабмином стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам.

Российский лидер указывал, что и в России, и в Белоруссии активно занимаются, в числе прочего, решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.