Кремль разъяснил слова Лукашенко о проблемных вопросах

Москва и Минск договорились разобраться с ними к осени

Российские лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили на личных переговорах все вопросы двусторонних отношений. Об этом рассказал в понедельник, 29 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина, "весь спектр двусторонних отношений был проговорен двумя президентами", включая "и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы безопасности".

Что касается заявления Лукашенко о договоренности закрыть все проблемные вопросы к осени, Песков напомнил, что "у нас действительно очень многопрофильные отношения, они очень интенсивные, они широки по объему, по набору тем". С учетом этого "неизбежны какие-то рабочие моменты, которые в постоянном режиме решаются нашими правительствами", сообщает ТАСС.

Президент Белоруссии ранее отмечал, что на высшем уровне уже выстроен прочный фундамент отношений с Россией и решены стратегические вопросы, а перед кабмином стоит задача развивать сотрудничество и предметно договариваться по тем или иным аспектам.

Российский лидер указывал, что и в России, и в Белоруссии активно занимаются, в числе прочего, решением задачи внедрения новых технологий во все сферы хозяйственной жизни, развития наукоемких отраслей промышленности и сельского хозяйства.

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