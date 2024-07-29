ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили об учениях со стрельбами

13:52
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Они продлятся два дня

Новороссийская военно-морская база проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

Учения пройдут 29 июля (с 21:00 до 23:00) и 30 июля (с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00) в акватории морского порта Новоросссийска, сообщили РИА Новости в администрации города.

Военные предупредили, что будут выполнены стрельбы из артиллерийской установки.

На прошлой неделе стартовали совместные военно-морские учения России и Ирана в Каспийском море. Маневры проходят в территориальных водах Ирана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Военные учения
Военные учения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.