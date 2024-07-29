Россиян предупредили об учениях со стрельбами

Они продлятся два дня

Новороссийская военно-морская база проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников.

Учения пройдут 29 июля (с 21:00 до 23:00) и 30 июля (с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00) в акватории морского порта Новоросссийска, сообщили РИА Новости в администрации города.

Военные предупредили, что будут выполнены стрельбы из артиллерийской установки.

На прошлой неделе стартовали совместные военно-морские учения России и Ирана в Каспийском море. Маневры проходят в территориальных водах Ирана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram