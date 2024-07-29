Кабину оторвало: врачи спасают водителя самосвала, в который врезался поезд под Волгоградом

Пассажиры самостоятельно эвакуируются с места происшествия

Под Волгоградом попал в аварию пассажирский поезд Казань-Адлер. Он врезался в самосвал, который перевозил песок. Водитель автомобиля хотел проскочить переезд, но у него не получилось. В результате восемь вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов, передает ТАСС.

Пассажиры самостоятельно выбрались из вагонов. Некоторые залезли на них и ищут пострадавших, которые могли остаться внутри. На месте происшествия работают все оперативные службы. Пострадавшим оказывают помощь на месте или увозят в больницы. В частности, медики спасают жизнь водителя самосвала. Он госпитализирован. По данным телеграм-канала SHOT, мужчина в тяжелом состоянии. У КАМАЗа оторвана кабина. Ее нашли в 15 метрах от места случившегося. Там же обнаружили и шофера.

Как утверждает телеграм-канал Mash, погибло два человека, причем цифра может увеличиться, часть людей могла застрять под поездом. Отметим, что официально нет подтверждения этой информации. Всего в поезде ехало более 800 человек.

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