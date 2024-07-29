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Российские военные освободили Волчье в ДНР

14:28
  • понедельник
  • 29 июля 2024

ВСУ потеряли до 400 военнослужащих

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волчье в Донецкой Народной Республике.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Наши бойцы улучшили свое тактическое положение на данном направлении.

Также ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки в ДНР.  За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп.

В зоне ответственности группировки "Центр" противник потерял до 400 военнослужащих и 13 единиц техники.

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