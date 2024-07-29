Российские военные освободили Волчье в ДНР

ВСУ потеряли до 400 военнослужащих
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Волчье в Донецкой Народной Республике.
Об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. Наши бойцы улучшили свое тактическое положение на данном направлении.
Также ВС России нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах Дружбы, Торецка, Новгородского, Розовки, Ивановки, Новогродовки и Новоселовки в ДНР. За сутки отражены восемь контратак штурмовых групп.
В зоне ответственности группировки "Центр" противник потерял до 400 военнослужащих и 13 единиц техники.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram