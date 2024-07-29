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Кремль отказался вмешиваться в ситуацию с дамбой в Карелии

14:39
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Это прерогатива местных властей

Заниматься контролем состояния гидротехнических сооружений в регионах должны заниматься местные власти. Об этом заявил в понедельник, 29 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Челябинской области провели срочную эвакуацию после прорыва дамбы
Один человек погиб после размыва перемычки на Беломорканале

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера, комментируя размыв перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии и прорыв дамбы в Челябинской области, "это больше вопрос непосредственно региональных властей и соответствующих ведомств, то есть больше вопрос правительства".

При этом на вопрос о том, считают ли в Кремле случившееся с гидротехническими сооружениями системной проблемой, Песков не ответил, сообщает ТАСС.

Между тем в Челябинской области ликвидируют последствия прорыва насыпной дамбы на Киалимском водохранилище. Спасатели расчищают дороги и обследуют дома. ЧП произошло вечером 26 июля из-за сильных дождей и резкого подъема уровня воды на Киалимском водохранилище

В Карелии ЧП между десятым и одиннадцатым шлюзами Беломорско-Балтийского канала произошло утром 29 июля. Размыло временную перемычку, которую установили на время реконструкции. Поток воды хлынул на дачный кооператив "Балтийский". Погиб как минимум один человек.

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Последствия прорыва шлюза на Беломорско-Балтийском канале
Последствия прорыва шлюза на Беломорско-Балтийском канале
Последствия прорыва шлюза на Беломорско-Балтийском канале
Последствия прорыва шлюза на Беломорско-Балтийском канале
Последствия прорыва шлюза на Беломорско-Балтийском канале
Последствия прорыва шлюза на Беломорско-Балтийском канале
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