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Назван возможный новый постпред России в Женеве

15:00
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Речь про бывшего первого заместителя главы МИД

Покинувший должность первого заместителя министра иностранных дел России Владимир Титов может быть назначен постоянным представителем нашей страны при международных организациях в Женеве. Об этом в понедельник, 29 июля, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники.

Собеседники издания во внешнеполитическом ведомстве также утверждают, что занять освободившееся место Титова в МИД может действующий постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Официальное подтверждение этой информации по линии Министерства иностранных дел не поступало.

Василий Небензя возглавил российское постпредство при ООН летом 2017 года, хотя изначально СМИ называли основным кандидатом на эту должность Александра Грушко, представлявшего Россию в тот период при НАТО.

До того Россию при ООН представлял Виталий Чуркин, однако он скончался за день до 65-летия. Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркивал, что Чуркина "очень любили, до сих пор его вспоминают в Нью-Йорке, и это наше наследие дипломатическое".

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