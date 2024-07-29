Путин обсудил с Пушилиным социально-экономическое развитие ДНР

В республике активно возводят жилье

Социально-экономическое развитие Донецкой народной республики обсудил в понедельник Владимир Путин с главой региона. Как доложил Денис Пушилин, отмечается рост заработной платы - за четыре месяца она увеличилась на 40 процентов. И тенденция сохраняется.

Также в регионе развивают промышленность, привлекают инвесторов на шахты. Локомотивом же развития экономики выступает строительство. В республике активно возводят жилье. Как отметил Денис Пушилин, все действия властей нацелены на повышение уровня жизни граждан до среднероссийских показателей к 2030 году - эту ключевую задачу поставил президент.

"Интеграционные процессы продолжаются, и есть уже определенные достижения. И характерно об этом могут говорить поступления в бюджет – как налоговые, так и неналоговые. Если за прошлый год 54 миллиарда поступило в бюджет, и это в два раза превысило наши планы на начало года, сегодня можно говорить, что уже за первое полугодие в бюджет поступило практически 33 миллиарда. Соответственно, это дает основание рассчитывать, что к концу года мы выйдем на показатели более 70 миллиардов поступлений в бюджет – это на 30 процентов больше, чем в прошлом году", - сообщил Пушилин.

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