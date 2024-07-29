Задержан курьер, причастный к хищению у Эдварда Радзинского

Он замешан еще в одном мошенничестве

В Подмосковье задержан 19-летний курьер, который помог похитить у пенсионерки 15 миллионов рублей.

Все началось с того, что 73-летней женщине позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что преступники пытаются взять на ее имя кредит, а также продать ее квартиру. Пожилая женщина поверила, выполнила все требования мошенников и передала полученные миллионы курьеру. Его-то и вычислили по камерам наблюдения.

В ходе расследования выяснилось, что молодой человек может быть причастен к другому, более громкому эпизоду - к хищению 45 миллионов рублей у историка, драматурга и телеведущего Эдварда Радзинского, которого в начале июля обманули злоумышленники по той же схеме.

"Другой курьер, который действовал по аналогичной схеме, был задержан возле одного из хостелов в Москве. Под предлогом сохранения денежных средств он забрал у 65-летней женщины, которая является руководителем одного из научно-методических центров, взятые ею в кредит три миллиона рублей и перевел их соучастникам. Оба подозреваемых получили предложения о заработке от неизвестных лиц через мессенджер", - сообщила представитель МВД Ирина Волк.

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