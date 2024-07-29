Бесплатное ЭКО поможет россиянам вылезти из демографической ямы? Ответ эксперта

Репродуктолог дал комментарий

Суммарный коэффициент рождаемости (количество родов на женщину) в России составил 1,41 по итогам 2023 года. Чтобы обеспечить простое воспроизводство населения, коэффициент рождаемости должен быть 2–2,15. Чтобы население прирастало, коэффициент рождаемости должен быть не менее 2,17. Очевидно, что сейчас Россия находится на дне демографической ямы. Эксперт Владислав Корсак рассказал, сможет ли улучшить ситуацию ЭКО.

По словам президента Российской ассоциации репродукции человека, бесплатное ЭКО в общем вносит свой вклад в увеличение рождаемости. Так, в 2022 году в стране было проведено более 170 тысяч лечебных циклов. Генеральный директор Международного центра репродуктивной медицины отметил, что практически в каждом регионе есть центры, где можно провести лечение бесплодия с применением ВРТ (вспомогательные репродуктивные технологии).

"По этому показателю Россия — первая среди европейских стран и четвертая в мире. Этот вид медицинской помощи с каждым годом становится доступнее — увеличивается число циклов, которые оплачиваются по полису ОМС", - отметил Корсак.

Однако эксперт заключил, что ЭКО может решить проблему конкретной семьи, но вряд ли в силах помочь выкарабкаться из демографической ямы, передают "Аргументы и факты".

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