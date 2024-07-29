ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Последние данные о крупной аварии под Волгоградом

18:02
  • понедельник
  • 29 июля 2024

На месте ЧП сейчас работают экстренные службы

Последние новости о крупной аварии под Волгоградом. 55 человек госпитализированы после крушения поезда Казань - Адлер, который столкнулся с КАМАЗом на переезде. Девять вагонов сошли с рельсов, 140 человек получили ранения. Тех, кто не пострадал, отвозят в станицу Котельниково и размещают в местном спортзале.

Опрокинутый состав, отчаянные крики пострадавших - эти первые кадры ЧП сняты очевидцы. Пассажиры уцелевших вагонов вытаскивают тех, кто не может выбраться сам. В поезде в момент аварии находились более 800 человек. Труднее всего оказалось спасти женщину. Ноги пассажирки заблокированы, освободить получается с трудом.

Авария в Волгоградской области случилась после полудня. Поезд Казань - Адлер следовал с обычной скоростью, как вдруг - вспоминают свидетели - машинист внезапно нажал на тормоз. Некоторых пассажиров подбросило к потолку. Первые вагоны резко развернуло. Состав не удержался, сошел с рельсов.

Следовали уже установили первоначальную картину произошедшего. Машинист нажал на тормоз, когда увидел на путях КАМАЗ. На переезде трезвонил тревожный сигнал, горел красный, но водитель самосвала на полном ходу пытался проскочить. В итоге - столкновение лоб в лоб. Кабину грузовика отрезало, затем отшвырнуло в сторону. Водителя, зажатого металлом, удалось вытащить. Сейчас за его жизнь борются врачи -  43-летний мужчина в коме - у него перелом ребер, тяжелая черепно-мозговая травма. По последним данным, всего в результате аварии пострадали 140 человек. У большинства сильные ушибы, порезы.  Госпитализированы 30 пассажиров.

Пассажиров перевозят в пункты временного размещения. На месте ЧП сейчас работают экстренные службы. Прибыли аварийный и пожарный поезда. Для родственников пострадавших работает горячая линия РЖД.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.