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На аварийном участке Беломорканала ввели запрет на движение судов

18:13
  • понедельник
  • 29 июля 2024

В зоне подтопления продолжаются поиски

Шокированные жители в первые минуты после катастрофы пытаются осознать, что произошло. Сегодня около половины седьмого утра людей разбудил грохот, напоминающий идущий поезд. Оказалось, это мощные потоки воды сносят все на своем пути - в том числе плотину, мост и несколько домов поселка около 11-го шлюза Беломорско-Балтийского канала в Карелии.
Один человек погиб после размыва перемычки на Беломорканале

В зоне подтопления продолжаются поиски - на данным момент трое человек числятся без вести пропавшими, задействованы десятки единиц техники и около сотни спасателей МЧС. Известно, что есть жертвы. Удалось спасти семь человек, в том числе троих детей. Всем была оказана медицинская помощь. В СегЕжском округе Карелии введен режим чрезвычайной ситуации. Остается угроза подтоплений других населенных пунктов - жителей просят воздержаться от отдыха на природе, а в случае опасности эвакуироваться.

Сообщается, что авария произошла из-за размыва временной грунтовой перемычки между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала. Ее установили на время реконструкции Шаваньской плотины. По факту неконтролируемого сброса воды на населенные пункты возбуждено уголовное дело, по статье за нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Введен запрет на движение судов на аварийном участке Беломорканала. Восстановительные работы обещают начать этой ночью, и они будут идти в круглосуточном режиме.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале
Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале
Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале
Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале
Прорыв дамбы на Беломорско-Балтийском канале
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