Страны Европы призвали своих граждан срочно покинуть Ливан

Ситуация в регионе накаляется

Дипломатические представительства призывают своих граждан покинуть Ливан как можно скорее. Мир напуган угрозой полномасштабной войны в регионе. Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила рейсы в Бейрут и обратно. За ней последовали и другие перевозчики из Франции, Турции, Нидерландов и стран Африки. Ливанская авиакомпания заявила о перебоях в работе, которые вызваны страховыми рисками.

Подобная осторожность перевозчиков объяснима. В Бейруте только один аэропорт, и он может быть приоритетной целью. По транспортному хабу уже наносились удары в годы гражданской войны в Ливане и во время предыдущих боевых действий между Израилем и "Хезболлой".

Ситуация резко обострилась после ракетного удара по Голанским высотам, в результате которого погибли 12 детей. Израильские власти возложили ответственность на ливанскую группировку "Хезболла" и пообещали жёсткий ответ. Но каким он будет и к чему приведёт?

Военно-политический кабинет Израиля дал все необходимые разрешения премьеру и министру обороны на военные действия. Судя по этим кадрам, Израиль перебрасывает танки на северную границу. Возможно, речь идет о подготовке наземной операции или же все ограничится серией интенсивных обстрелов позиций "Хезболлы". Уже сообщалось о нанесении ударов с применением артиллерии и беспилотника по территории Ливана.

Однако сегодня жители города на Голанских высотах, пострадавшего от падения ракеты, устроили митинг против визита к ним премьер-министра Израиля. Люди и политическая оппозиция требуют действительно жёстких действий. Резко против выступает исламский мир. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые пригрозил заступиться за Ливан и палестинцев военными методами.

Турецкому президенту ответил глава израильского МИДа: "Эрдоган идёт по стопам Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Просто напомним ему, что там произошло и чем всё закончилось".

Саддама Хуссейна повесили. Западная коалиция стран во главе с США объявили тогда президента Ирака самым страшным злом на планете.

МИД Турции в ответ на израильские угрозы сравнил Нетаньяху с Гитлером, за ведение боевых действий в Секторе Газа. В палестинском анклаве уже погибло более 39 тысяч мирных жителей, однако военная операция там всё продолжается. ХАМАС не уничтожен, а теперь Израиль в том числе и сам себе угрожает вторым фронтом. Сможет ли Тель-Авив себе это позволить? ЦАХАЛу нужны боеприпасы, но западные союзники уже растратили всё на Украину. The Wall Street Journal в редакционной статье призывает активнее вооружать Израиль.

При этом "Хезболлу" западные СМИ считают сильнее ХАМАСа, и запаса вооружения у ливанской группировки достаточно, чтобы проводить массированные атаки Израиля. Сообщается, что "Хезболла" уже перемещает высокоточные ракеты на стратегические позиции для ударов в случае нападения ЦАХАЛа.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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