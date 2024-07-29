Выросло число погибших при пожаре в доме в Ульяновске

В больнице остаются еще два человека

Число погибших при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске выросло до четырех.

Мужчина скончался в реанимации, сообщило РИА Новости правительство Ульяновской области. В больнице остаются еще женщина и мужчина.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли три человека – две женщины и двухлетний мальчик.

Пожар в многоэтажном доме в Ульяновске на улице Корунковой произошел 26 июля. Он охватил три квартиры на третьем этаже. Сотрудники МЧС спасли более 25 человек из огня и задымления.

Причиной ЧП стало использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой. Возбуждено уголовное дело.

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