Российский лидер предостерег Запад от необдуманных шагов

Власти Германии приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о моратории на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности. Об этом в понедельник, 29 июля, заявила официальный представитель кабинета министров страны Кристиане Хоффманн.

Чиновница подчеркнула, что Берлин настаивает на размещении средств сдерживания в Германии, поскольку "Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает Европе и Германии крылатыми ракетами", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил, что Москва в ответ на размещение дальнобойных ракет США в Германии может развернуть аналогичные системы в ядерном оснащении. Дипломат пояснил, что речь идет не об угрозах с российской стороны — это "способ найти самый эффективный, в том числе, с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы".

Конфликт между Россией и Украиной и активное вмешательство в него западных стран сподвигли журналистов проанализировать состояние системы ПВО в Европе. Выяснилось, что противовоздушная оборона Европы "находится в плачевном состоянии", а "у большинства стран нет достаточного количества перехватчиков, чтобы предотвратить массированные атаки".

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