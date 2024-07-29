Россия вытеснила Великобританию из десятки ведущих промышленных стран

Опережают британцев и мексиканцы

Состав десятки лидеров мировой экономики сменился. Из топ-10 выбыла Великобритания, она сместилась на 12-е место в мировом рейтинге, сообщает газета Times со ссылкой на объединяющую британских производителей организацию Make UK.

Авторы статьи пишут, что Великобритания опустилась ниже Мексики и России на фоне "перекройки контуров" глобальной экономики. Издание приводит данные за 2022 год, согласно которым Россия, напротив, поднялась в рейтинге до восьмой строчки за счет увеличения оборонного производства.

Великобритания же опустилась на четыре позиции ниже, чем годом ранее, уступив, в том числе, и Мексике. Первое место в списке занял Китай, за ним следуют США, а тройку лидеров замкнула Япония. В Make UK призвали власти выработать долгосрочную промышленную стратегию для поддержки производственного сектора экономики.

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