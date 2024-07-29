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В Раде призвали к скорейшим переговорам с Россией

15:30
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Это даст Украине возможность начать восстановление, считают в парламенте

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук выступил за скорейшие переговоры с Москвой ради завершения военного конфликта. Политик подчеркнул, что любой вооруженный конфликт заканчивается переговорами "в любом виде".

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В интервью украинским СМИ, выдержки из которого приводит РИА Новости, Дмитрук отметил, что сохранение украинских жизней и сохранение Украины – это самое главное. По его словам, "окончание войны – это уже будет победа, потому что перестанут гибнуть наши военные и перестанет страдать наша страна".

Выступая за скорейшие переговоры между Россией и Украиной, парламентарий заявил, что "после этого мы сможем снова восстанавливаться во всех сферах".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине. Белорусский лидер выразил уверенность в том, что на Украине нормальных людей достаточно, особенно среди военных, а потому "надо разговаривать".

Член Совета Федерации России Андрей Климов призвал не рассчитывать на готовность Украины к переговорам после президентских выборов в США, а "продолжать настойчиво и профессионально делать то, что мы делаем" в рамках специальной военной операции.

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