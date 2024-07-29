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В разводе основателей Wildberries Бакальчук обнаружен след известного артиста

15:36
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Ситуация становится все более запутанной

Новость о том, что Татьяна Бакальчук намерена развестись с мужем Владиславом, от которого родила семерых детей, стала настоящей сенсацией. Некоторые журналисты окрестили его разводом года: пара явно подвинула певицу Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, о расставании которых говорят уже которую неделю. Бакальчук определенно выигрывают, потому что в их развод вмешался даже чеченский лидер Рамзан Кадыров.

Собственно, благодаря ему и стало известно о проблемах в браке Татьяны и Владислава. Со слов Кадырова, Бакальчук обратился к нему за помощью, потому что якобы жена ушла от него еще несколько месяцев назад, а бизнес пытаются "отжать". Именно чеченский лидер утверждает, что речь идет о рейдерском захвате "Ягодок" (Wildberries).

Кстати, сама Татьяна эту информацию категорически опровергла.

И вот теперь в деле о разводе обнаружился след известного артиста. Дело в том, что ситуацию решил прокомментировать певец Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов). Он записал видеосообщение, в котором высказал уверенность, что бизнес Бакальчук все же подвергся рейдерскому захвату.

"Хочу обратиться к третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате. Дорогие друзья, я прошу вас одуматься и вернуть жену в семью", - в запрещенной социальной сети "Инстаграм" высказался Тимати.

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