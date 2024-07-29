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МЧС уточнило число пострадавших во время схода поезда под Волгоградом

15:47
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Госпитализированы 30 пассажиров

Пассажиров поезда Казань – Адлер, который сошел с рельсов в Волгоградской области, доставляют в пункты временного размещения. По предварительной информации пострадали в результате аварии более 100 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.

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По данным ведомства, восемь пунктов временного размещения развернуты в Котельникове. Спасатели деблокируют пострадавших, медики оказывают им первую помощь. По уточненным данным, с рельсов сошли 9 вагонов, 7 из них опрокинулись, передает ТАСС.

Поезд Казань - Адлер сошел с рельсов в 12:35 мск в Волгоградской области, в районе перегона Гремячая – Котельниково. Причиной стал грузовой автомобиль, водитель которого выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским составом.

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Место схода поезда под Волгоградом
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области
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