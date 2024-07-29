Наталья Сергунина рассказала о масштабных спортивных объектах форума-фестиваля "Москва 2030"

Выступления будут организованы с 1 августа до 8 сентября

В "Музеоне" откроют площадки для занятий серфингом и сапбордингом. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, программа форума-фестиваля "Москва 2030" объединит летние и зимние виды спорта.

Бесплатные тренировки и показательные выступления будут организованы с 1 августа до 8 сентября.

"В “Музеоне” обустроили трассу для электрокартинга, площадки для занятий серфингом, сапбордингом и йогой. А в “Сколкове” оборудовали склоны с искусственным покрытием для катания на сноуборде, лыжах, ватрушках и хоккейные коробки", — рассказала Наталья Сергунина.

С программой мероприятий можно ознакомится на официальном портале mos.ru.

Ране сообщалось, что завершился прием заявок на участие в гастрономическом конкурсе форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Гостей форума-фестиваля кулинары намерены угощать множеством необычных блюд.

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