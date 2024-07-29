Сеул узнал о подготовке дочери Ким Чен Ына в преемницы лидера КНДР

Пхеньян не реагирует на такие сообщения

Дочь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына начали готовить в качестве возможной преемницы отца. Такие данные предоставляет южнокорейская разведка на основе анализа частоты появлений девочки на публике и того, как ее именуют.

Как отмечает Yonhap, Ким Чжу Э родилась, предположительно, в конце 2012 года или в начале 2013 года. Также у Ким Чен Ына и его жены Ли Соль Чжу есть сын 2010 года рождения и дочь 2017 года рождения.

Однако именно Ким Чжу Э считают потенциальной преемницей лидера КНДР, поскольку ее называют словом, которое переводится как "проводник, освещающий путь в революционной борьбе".

Примерно 60% публичной активности Ким Чжу Э сопряжено с сопровождением Ким Чен Ына на мероприятиях военного и экономического характера.

19 июля Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с заместителем российского министра обороны Алексеем Криворучко. Политик подчеркнул, что армии двух государств, связанные давними историческими традициями, должны сплотиться и сыграть важную роль в защите мира на региональном и глобальном уровне.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил надежду на то, что "Россия разумно примет решение, какая из сторон — Юг или Север — более важна и необходима для ее собственных интересов". Однако Кремль подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии отношений с обеими странами и не собирается выбирать одну из двух Корей.

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