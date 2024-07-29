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Су-35С ВКС России сбил украинский МиГ на рекордном удалении

16:12
  • понедельник
  • 29 июля 2024

Расстояние между самолетами превышало 200 километров

Истребитель Су-35С ВКС России сбил украинский МиГ-29 в зоне СВО и установил мировой рекорд. Цель находилась на расстоянии 213 километров от российского самолета, сообщила "Российская газета".

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По данным издания, истребитель Вооруженных сил Украины был перехвачен российской ракетой класса воздух-воздух Р-37М. Заявленная производителями максимальная дальность этой ракеты — 300 километров.

Это оружие используют российские истребители МиГ-31, Су-30СМ, Су-35С. Как отмечают эксперты, на сегодняшний день это самая дальнобойная в мире ракета класса "воздух-воздух". Ракете Р-37М нет аналогов.

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